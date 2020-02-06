Наемники РФ дважды обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды возле Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин;

в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сегодня, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Ситуация на участках разведения сил и средств:

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 3 900 пассажиров. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Итоги за прошедшие сутки:

5 февраля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы возле Широкино, Новотроицкого, Песков, Авдеевки, Марьинки, Орехово, Травневого и Счастья. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму.

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Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыты 1 грабеж, 7 краж, 1 незаконное завладение транспортным средством, а также 2 факта незаконного обращения с оружием и 5 фактов связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Также выявлено 60 административных правонарушений.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 17 312 человек и 1 951 транспортное средство. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 16 935 человек и 2 029 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 37 лицам.