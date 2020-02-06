Единственное возможное сотрудничество со "слугами народа" после принятия рынка земли - это исправление ошибок, - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, как фракция будет сотрудничать с монобильшиством после принятия закона о земле.

"После принятия законопроекта единственное сотрудничество, которое может быть - как исправить ситуацию, которая сложится. К сожалению, уже вынуждены думать, как исправлять через год или полгода те страшные ошибки, которые будут происходить", - ответила Шкрум.

По словам нардепа, приватизация земли отличается от приватизации предприятия.

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"Продали предприятие, а если продали его незаконно, коррупционно и неправильно, то потом можно предприятие реприватизировать, компенсировать, национализировать, и что-то еще. С землей так не получится. Потому что землю уберут в руки, и, фактически, концентрируют в одних руках (так как здесь нет предохранителей против концентрации, убрали невозможность приобретения связанными лицами) и далее землю будут истощать", - предположила Шкрум.

Депутат считает, что приватизация земли нужна власти только для пополнения бюджета.

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"Поскольку здесь идея только заработать деньги, а не создать малые фермерские хозяйства, то, фактически, уже через год можно настолько истощить землю людьми, которым на нее наплевать, что ее нельзя будет спасти", - подытожила нардеп.