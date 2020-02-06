"Украина не интересный рынок для них", - министр Дубилет о том, почему к нам не заходит PayPal

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил Дубилет, проблема не в то, что в Украине кто-то запрещает работать платежной системе PayPal.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal тут работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", - сообщил он.

По его словам, сейчас нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства. "Судя по всему, он (PayPal, - ред.) просто не видит достаточного для себя потенциала", - сообщил Дубилет.

В то же время министр выразил уверенность, что PayPal придет в Украину в результате экономического роста страны.

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