ВАКС подтвердил законность обысков в "Динамо" связанные с "Запорожьеоблэнерго", - постановление

Об этом свидетельствуют текст постановления Высшего антикоррупционного суда Украины от 21 ноября 2019 года.

Так, по данным постановления суда, 25 июня 2019 детективы НАБУ провели обыски служебных кабинетов и приемных, которые принадлежат и находятся во владении ООО "Футбольный клуб "Динамо "Киев" (город Киев, улица Грушевского, 3). Детективы НАБУ получили разрешение на соответствующие обыски от следственного судьи Соломенского районного суда города Киева 13 июня 2019, в рамках расследования уголовного производства № 12015000000000200 - о коррупции в энергетике.

Детективы НАБУ провели обыски в "Динамо" с целью отыскать и изъять вещи и документы (договоры, дополнительные договоры, соглашения, дополнительные соглашения, спецификации к договорам, сопроводительные письма, обращения, коммерческие предложения, налоговые накладные, акты сверки взаиморасчетов, акты приема-передачи, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, накладные на поставку товаров, работ, услуг, платежные требования, счета на оплату, платежные поручения, банковские выписки и другие документы о перечислении средств, приходные и расходные кассовые ордеры, журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов, документы складского учета, налоговой и бухгалтерской отчетности, доверенности, а также другие документы и черновые записи (в оригиналах и копиях) о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "ХК" энергосети "(экс-руководитель Дмитрий Крючков, - ред.), ОАО "Запорожьеоблэнерго" (среди бенефицарив братья Суркисы, - ред.), других энергопоставщиков с государственной долей собственности (в том числе АК "Харьковоблэнерго", ОАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Одесская ТЭЦ", АО " Хмельницкоблэнерго ", а "Николаевоблэнерго").

По результатам обысков детективы обнаружили и изъяли ряд документов, касающихся финансовой хозяйственной деятельности ОАО "Запорожьеоблэнерго", а именно: документы, содержащие информацию о компании "Margaroza Commercila LTD" и "lех Реrfecta Ltd" (ей принадлежат 26% "Запорожьеоблэнерго", - ред.), а также схемы, которые содержат ссылки на связи компаний-акционеров Margaroza Commercila LTD и lех Реrfecta Ltd с "Запорожьеоблэнерго".

Впрочем, по мнению первого вице-президента ООО "ФК" Динамо (Киев) (Виталия Сивкова, - ред.), детективы НАБУ изъяли документы, которые являются собственностью ФК и, якобы, не касаются уголовного производства НАБУ.

По мнению Сивкова, имущество "Динамо" "является временно изъятым", а потому должно быть возвращенным владельцу. Поэтому, первый вице-президент ФК лично подал в суд жалобу на бездействие следователя НАБУ относительно невозвращения клубу временно изъятого имущества во время обыска.

Впрочем, суд, изучив жалобу, оставил ее без удовлетворения. Во-первых потому, что детективы НАБУ изъяли документы, связанные с деятельностью "Запорожьеоблэнерго" в 2014 году и имеющих значение для досудебного расследования, констатировал ВАКС.

Эти документы отражают взаимоотношения между "Запорожьеоблэнерго" и соответствующими иностранными субъектами хозяйствования, в том числе компанией lех Реrfecta Ltd, которая является акционером ОАО "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, указанные документы содержат информацию о бенефициарных владельцах ОАО "Запорожьеоблэнерго", говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, по мнению суда, указанные документы не являются временно изъятым имуществом. Поскольку разрешение на их отыскание и изъятие было предоставлено постановлением Соломенского районного суда города Киева.

Описанное решение Высшего антикоррупционного суда - уже второе. Аналогичные требования со стороны "Динамо" (о возвращении изъятых документов) уже рассматривались судьями (в октябре 2019) и не были удовлетворены.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении средств в энергетике. В рамках производства экс-директору "энергосети" Крючкову было вручено извещение о подозрении.

Детективы Бюро подозревают его и сообщников в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "энергосети" нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

Добавим, что самого Крючкова СМИ и эксперты называют человеком Суркисов. И подтверждают это записи телефонных разговоров, опубликованные в прошлом году журналистами "Радио Свободы".

На пленках записано общение Крючкова, Кононенко, Суркисов. Также из записей следует, что деньги, вырученные с сделок "Енергмережи" свозили непосредственно в динамовский офис братьев Суркисов.