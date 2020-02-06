Тимошенко заблокировала президиум, несмотря на то, что председатели фракций договорились работать на своих местах, - "слуга народа" Качура

Об этом Качура рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании председателей фракций согласовали следующую процедуру: сейчас заходим все в зал, размещаемся на своих местах и находимся там до 8 вечера. Мы предлагали до 23:00 или 00:00 сегодня голосовать, но представители других фракций сказали, что у них еще планы, встречи и не выспятся", - рассказал он.

Тогда, по словам нардепа, договорились работать до 20-00. При этом отдельно было оговорено, что сейчас все заходят в зал, садятся на свои места и начинают голосовать за каждую поправку.

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"Потом Юлия Владимировна вышла в президиум, стала там и без каких-либо объяснений начала ломать микрофон. Палец, кстати, себе порезала. Я ей пластырь принес, чтобы она себе заклеила палец. И даже депутаты от "Батькивщины" подходили к ней и спрашивали, что случилось, а она говорила: "Блокируем сейчас трибуну и президиум Верховной Рады", - рассказал Качура.

Он добавил, что председатель парламента Дмитрий Разумков не смог продолжить заседание, поскольку микрофон был сломан, а президиум - заблокирован.

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