Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.20 19:48

Тимошенко заблокировала президиум, несмотря на то, что председатели фракций договорились работать на своих местах, - "слуга народа" Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заблокировала президиум Верховной Рады несмотря на то, что перед этим председатели фракций договорились работать на своих местах.

качура

Об этом Качура рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На заседании председателей фракций согласовали следующую процедуру: сейчас заходим все в зал, размещаемся на своих местах и находимся там до 8 вечера. Мы предлагали до 23:00 или 00:00 сегодня голосовать, но представители других фракций сказали, что у них еще планы, встречи и не выспятся", - рассказал он.

Тогда, по словам нардепа, договорились работать до 20-00. При этом отдельно было оговорено, что сейчас все заходят в зал, садятся на свои места и начинают голосовать за каждую поправку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови. ФОТО

"Потом Юлия Владимировна вышла в президиум, стала там и без каких-либо объяснений начала ломать микрофон. Палец, кстати, себе порезала. Я ей пластырь принес, чтобы она себе заклеила палец. И даже депутаты от "Батькивщины" подходили к ней и спрашивали, что случилось, а она говорила: "Блокируем сейчас трибуну и президиум Верховной Рады", - рассказал Качура.

Он добавил, что председатель парламента Дмитрий Разумков не смог продолжить заседание, поскольку микрофон был сломан, а президиум - заблокирован.

Также на Цензор.НЕТ: Единственное возможное сотрудничество со "слугами народа" после принятия рынка земли - это исправление ошибок, - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100