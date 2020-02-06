в КНР опровергли новость о смерти врача, который первым сообщил о коронавирусе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

Китайские СМИ в четверг, 6 февраля, сообщили о смерти врача-офтальмолога Ли Венлияна от коронавируса. Он был одним из первых, кто начал бить тревогу и предупреждать коллег-врачей об опасности. Впрочем, впоследствии китайское издание Global Times, которое сначала также написало о смерти Ли Венлияна, опровергло эту информацию.

В больнице, где находится Ли Венлиян, рассказали, что он жив и находится в критическом состоянии в отделе интенсивной терапии. Как пишет Global Times, сердце врача перестало биться около 21:30 по местному времени, но затем его удалось реанимировать с помощью медицинского оборудования.

Ли Венлиян и еще семеро получили предупреждение от полиции

В начале января Ли Венлиян написал в групповой чат своим коллегам о карантине в отделении неотложной помощи своей больнице из-за заболевания пациентов, он призвал своих коллег быть осторожнее.

После того, как он отправил это сообщение в китайской соцсети, к врачу пришли полицейские. Они заставили врача и еще семь человек подписать заявление с обязательством больше не распространять информацию о коронавирусе.

Тогда инфекция коронавируса начала распространяться и набирать обороты, а китайские власти пыталась это скрыть, пишет издание New York Times. Соответственно, из-за нехватки знаний о коронавирусе, в частности о том, что он передается от человека к человеку, в первые несколько недель им заразились многие врачи и медсестры.

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