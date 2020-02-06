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06.02.20 20:33

Апелляционный суд отменил решение о восстановлении Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда

Производство по иску Шевчука, пытавшегося вернуть себе должность, суд постановил закрыть.

шевчук,станіслав

Это решение было принято коллегией судей Шестого апелляционного административного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия судей постановила: решение ОАСК от 11 октября 2019 отменить, а производство по этому делу по иску Шевчука закрыть", - говорится в резолютивной части постановления суда.

Полная версия постановления будет обнародована в течение пяти дней.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

Читайте на Цензор.НЕТ: Перезагрузка Конституционного Суда пока невозможна, - Разумков о восстановлении Шевчука в должности главы КС

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.

15 октября Станислав Шевчук подал в секретариат Конституционного суда заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя КС.

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