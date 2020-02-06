Апелляционный суд отменил решение о восстановлении Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда

Это решение было принято коллегией судей Шестого апелляционного административного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия судей постановила: решение ОАСК от 11 октября 2019 отменить, а производство по этому делу по иску Шевчука закрыть", - говорится в резолютивной части постановления суда.

Полная версия постановления будет обнародована в течение пяти дней.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

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На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.

15 октября Станислав Шевчук подал в секретариат Конституционного суда заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя КС.