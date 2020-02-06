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06.02.20 20:51

В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты. ИНФОГРАФИКА

Такая возможность есть более чем в трех тысячах почтовых отделений. За одну операцию можно снять от 50 до 10 000 гривен. "Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту.

терминал

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране, и клиенты могут снять наличные без комиссии в Укрпочте", - отметила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.

За одну операцию можно снять от 50 до 10 000 гривен.

"Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту", — добавили в "Укрпочте".

В отделениях Укрпочты теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты 01

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Ранее "Укрпочта" установила POS-терминалы для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, в которых проживает более 2000 жителей. Компания входит в топ-5 участников платежных систем по количеству торговых терминалов.

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