В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране, и клиенты могут снять наличные без комиссии в Укрпочте", - отметила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.

За одну операцию можно снять от 50 до 10 000 гривен.

"Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту", — добавили в "Укрпочте".

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Ранее "Укрпочта" установила POS-терминалы для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, в которых проживает более 2000 жителей. Компания входит в топ-5 участников платежных систем по количеству торговых терминалов.