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06.02.20 20:51

Чиновник Секретариата Кабмина, попавшийся на взятке 2,5 млн грн, арестован с возможностью залога 1 млн грн, - ГБР

Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Секретариата Кабинета Министров в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 гривны.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Накануне должностному лицу Секретариата Кабмина сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, 4 февраля 2020 г. правоохранители  задержали чиновника при получении 2 млн гривен взятки от представителя субъекта предпринимательской деятельности. Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый - 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

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