Трамп об импичменте: мы прошли через ад

Об этом он сказал собравшимся в Белом доме конгрессменам-республиканцам, юристам, советникам и журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Без справедливой на то причины мы прошли через ад", - заявил Трамп.

Он показал аудитории газету The Washington Post с заголовком "Трамп оправдан".

"Это единственный хороший заголовок, который я когда-либо читал в The Washington Post", - отметил президент.

По его словам, выступление в четверг в Белом доме "это не пресс-конференция, не речь, не что-то другое; это - празднование".

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При этом президент также упомянул расследование о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией и о докладе по этому вопросу тогдашнего спецпрокурора Роберта Мюллера.

"С нами обращались неимоверно нечестно. И вы понимаете, вначале у нас была Россия, Россия, Россия. Это все была полная чушь", - подчеркнул он.

Он добавил, что столкнулся с "грубой кампанией" против себя во время предвыборной гонки, а после победы на выборах в 2016 году имел дело с "колоссальной коррупцией", направленной против него.

Присутствующие неоднократно аплодировали президенту стоя.

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Накануне американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.