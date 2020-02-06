После прослушивания Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в комментарии "Радио Свобода".

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет спикера - ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", - сказал он.

В то же время глава парламента отметил, что прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УГО опровергает свою причастность к прослушке Гончарука

Напомним, 5 февраля работники СБУ пришли с обыском в один из офисов телеканала "1 + 1" в деле о прослушивании премьера Алексея Гончарука.

Президент Владимир Зеленский заявил, что записи совещания Гончарука заливали в интернет по технике "1 + 1".

Вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В совещании, кроме Гончарука, якобы участвовали люди с голосами, похожими на заместителья главы Нацбанка Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову.