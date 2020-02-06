Террористы "ЛНР" "приговорили" мужчину к 12 годам за "шпионаж"

Об этом сообщили в "генпрокуратуре "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Мужчину осудили за "госизмену" — его обвиняли в том, что он собирал и передавал информацию о расположении "объектов военной и гражданской инфраструктуры "ЛНР". Действовал осужденный якобы по указанию "иностранной разведки".

Также мужчину обвинили в том, что он изучал, как охраняют "государственные объекте" и обеспечивают безопасность главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

Читайте также: Экс-вице-губернатора Иркутской области РФ Пашкова назначили главой оккупационного "правительства ДНР"