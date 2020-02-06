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06.02.20 22:52

Террористы "ЛНР" "приговорили" мужчину к 12 годам за "шпионаж"

Представители незаконного вооруженного формирования "ЛНР" отправили жителя оккупированной части Донбасса за решетку на 12 лет по обвинению в "шпионаже".

решетка

Об этом сообщили в "генпрокуратуре "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Мужчину осудили за "госизмену" — его обвиняли в том, что он собирал и передавал информацию о расположении "объектов военной и гражданской инфраструктуры "ЛНР". Действовал осужденный якобы по указанию "иностранной разведки".

Также мужчину обвинили в том, что он изучал, как охраняют "государственные объекте" и обеспечивают безопасность главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

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