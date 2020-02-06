В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Новую больницу, рассчитанную на 1500 мест, построили через несколько дней после того, как первая больница на 1000 мест, с современным медицинским оборудованием и специальными боксами для изоляции, начала принимать пациентов.
Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.
Напоминаем, лабораторно подтверждено 28 274 случаев нового коронавируса, 28 059 случаев произошли на территории Китая, другие - на территории 25 стран, 565 человек скончались в результате осложнений коронавируса 2019nCoV, более 1 тыс. человек выздоровели.