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06.02.20 23:24

В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

В Китае 6 февраля завершили строительство второй специализированной больницы, чтобы изолировать и лечить пациентов, зараженных новым коронавирусом.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новую больницу, рассчитанную на 1500 мест, построили через несколько дней после того, как первая больница на 1000 мест, с современным медицинским оборудованием и специальными боксами для изоляции, начала принимать пациентов.

Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.

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Напоминаем, лабораторно подтверждено 28 274 случаев нового коронавируса, 28 059 случаев произошли на территории Китая, другие - на территории 25 стран, 565 человек скончались в результате осложнений коронавируса 2019nCoV, более 1 тыс. человек выздоровели.

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