Правительство утвердило тарифы на медицинские услуги в 2020 году

Как передает Цензор.НЕТ, издание ZN.UA отмечает, что постановление с изменениями пока что не опубликовано ни на правительственном портале, ни на сайте Министерства здравоохранения, и предлагает читателям утвержденный документ.

Как утверждают эксперты, изменения не являются существенными и не касаются опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, а лишь некоторых формул расчета, без изменений общей суммы.

Впрочем, некоторые тарифы все же изменились. В частности, тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях вырос с 26 087,72 грн до 29 678,86.

Напоминаем, постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медуслуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Порядок реализации программы включает такие тарифы, как:

– 4 563,64 грн – базовая ставка за пролеченные случаи, которые включены в пакеты "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций". Тариф устанавливается как комбинация глобальной ставки и базовой ставки на пролеченный случай, к которому применяются весовые коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов;

– 19 332,31 грн – тариф по оказанию помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

– 16 001,43 грн – тариф по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

– 8 136,03 грн – тариф на роды, предусмотренные спецификациями;

– от 29 678,86 грн 102 124,96 грн – тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой услуги).

В тарифы, предусмотренные проектом постановления, не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ госбюджета.

Кроме того, тариф на медицинские услуги по первичной медицинской помощи устанавливается как базовая капитационная ставка за обслуживание одного пациента, который подал декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медпомощь, и составляет 600,48 гривень в год.

К тарифу обслуживания одного пациента, который подписал декларацию о выборе врача, применяются (путем умножения) следующие корректирующие коэффициенты в зависимости от возрастной группы пациента: от 0 до 5 лет – 2,465; от 6 до 17 лет – 1,356; от 18 до 39 лет – 0,616; от 40 до 64 лет – 0,739; старше 65 лет – 1,232.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины