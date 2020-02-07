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07.02.20 00:07

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту. ФОТО

В Управлении государственной охраны опровергли информацию о том, что во время спора по законопректу о рынке земли в президиуме Верховной Рады находился вооруженный мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу УГО в Фейсбук.

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту 01

В Управлении госохраны пояснили, что мужчина, на которого обратили внимание нардепы и журналисты, является военнослужащим УГО, у которого под пиджаком нет огнестрельного оружия.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", - говорится в сообщении.

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту 02

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Напомним, во время противостояния в президиуме Верховной Рады из-за законопроекта о рынке земли народный депутат Сергей Рудык заявил, что в зале, якобы, находился вооруженный мужчина. После этого первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету выяснить, кто был этот человек и что он делал в президиуме.

В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту 03

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