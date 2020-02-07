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07.02.20 00:20

Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция

В Харькове по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка задержан 45-летний мужчина.

наручники

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего поступило в полицию 6 февраля в 14:30.

"Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего. При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянского отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

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