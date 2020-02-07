Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.

"Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков. Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете", - пояснила вынужденные меры врач-эпидемиолог Нина Старова.

В случае выявления больного с подозрением на коронавирус, он будет изолирован в судовой изолятор, или изолятор порта с последующей госпитализацией в береговую госпитальную базу, а само судно будет поставлено на карантин.

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По состоянию на 6 февраля медосмотр провели на 25 морских судах, из которых 5 прибыли из Китая (4 из них покинули порты Китая до вспышки эпидемии коронавируса).

"Вчера вечером к причалу №42 в Хлебной гавани пришвартовался контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (L = 99,9 м, флаг - Гонконг). Судно прибыло в Одессу после захода в порты Китая во время инкубационного периода нового коронавируса 2019-nCoV. Сразу после швартовки на контейнеровозе осуществлен медицинский (санитарный) осмотр всех членов экипажа и другие профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, лабораторно подтверждено 28 274 случаев заражения новым коронавирусом 2019nCoV, 28 059 случаев произошли на территории Китая, другие - на территории 25 стран. 565 человек скончались, более 1 тыс. человек выздоровели.