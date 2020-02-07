Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

Об этом напомнил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 февраля, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не следует забывать, что Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места уже после подписания Минского протокола 5 сентября 2014 и Меморандума о взаимопонимании по созданию зон безопасности от 19 сентября 2014 года", - заявил дипломат.
Обращаясь к новому спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, американский посол подчеркнул важность того, чтобы Россия и ее марионетки прекратили тактику затягивания на переговорах в Трехсторонний контактной группе.
"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.
Американский посол призвал нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ "помнить о той сложной позицию, из которой Украина вынужденна вести переговоры, когда российские силы контролируют часть ее суверенной территории".
"Печально и обидно, если российский народ поддерживает этот акт агрессии против соседнего государства", - добавил глава миссии США при ОБСЕ.