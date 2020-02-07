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07.02.20 07:28

В Украине наблюдается дефицит хирургических масок, - Скипальский

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке на фоне обострения эпидемии гриппа.

эпидемия,маска,вирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал новостей "24", об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Отметим, что в Украине сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом из Китая.

Однако в Украине распространяется грипп А (H1N1). С начала эпидемического сезона медики официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений болезни.

В Минздраве сообщили о дефиците хирургических масок на рынке.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому обсуждадись определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях",
– сообщил Андрей Скипальский.

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Как сообщалось ранее, в Днепре в больнице 21 января от гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 лет.

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