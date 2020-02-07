В Украине наблюдается дефицит хирургических масок, - Скипальский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал новостей "24", об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Отметим, что в Украине сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом из Китая.

Однако в Украине распространяется грипп А (H1N1). С начала эпидемического сезона медики официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений болезни.

В Минздраве сообщили о дефиците хирургических масок на рынке.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому обсуждадись определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях",

– сообщил Андрей Скипальский.

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Как сообщалось ранее, в Днепре в больнице 21 января от гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 лет.