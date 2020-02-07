Более 200 населенных пунктов в 8 областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7часов утра 7 февраля в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 203 населенных пункта в 8 областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16 Николаевская - 11, Черновицкая - 11 Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецкая - 7", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 2 тыс. 229 работников и 1 тыс. 585 единиц техники.

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За сутки подразделениями спасателями оказана помощь в буксировке 223 транспортных средств, в которых находились 470 человек и убрано более 70 поваленных деревьев.