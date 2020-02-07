Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.02.20 08:33

Глава МИД Дании Кофод сегодня посетит зону ООС на Донбассе

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод планирует в пятницу посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

кофод

"В мае 2014 г. я был в Донецке и видел, что там происходило, тот сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра ", - сказал Кофод на пресс конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио свобода.

Он отметил, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Дании обжаловали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"

"Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью", - добавил Кофод.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100