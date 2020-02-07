Работаю с Зеленским напрямую. Он сам определяет участки работы, за которые мне браться, - Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии НВ сообщил сам Ермак, подчеркнув, что говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".

"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", — рассказал помощник Зеленского.

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Напомним, что ранее в СМИ начала появляться информация о конфликте между главой Офиса президента Андреем Богданом и советником Зеленского Андреем Ермаком.