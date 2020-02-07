Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.02.20 09:26

Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами, - Deutsche Bahn

Управление акционерной компанией "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn.

электричка

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.

"Но дойдет ли до этого, зависит как раз от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Ведь, в конце концов, нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на первом этапе консультирования не будут достигнуты общие результаты", - сказал Пофалла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

"Сейчас, во время первого шага, речь идет, по сути, о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление "Укрзализныцей" по-прежнему будет осуществляться самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами", - подчеркнул он.

Также Пофалла сказал, что после подписания меморандума о взаимопонимании стороны должны договориться о разработке "дорожной карты".

"И, возможно, зафиксировать письменно, о какой форме консалтинговых услуг идет речь, поскольку это необходимо с юридической точки зрения. Но мы считаем, что начинать надо быстро, если этого хотят украинцы", - заявил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100