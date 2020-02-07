США определились с кандидатурой посла в Украине, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом США в Украине", - сказал Пристайко.

Имя он журналистам не назвал. По словам министра, в американской системе назначения посла президентом должен пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса.

Напомним, должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне был назначен временным поверенным в делах США в Украине Уильям Тейлор, но ушел с поста 31 декабря.

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