Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу народа" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кучеренко сообщил на странице в сети Facebook.

"Я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - говорится в сообщении.

По словам Кучеренко, он "всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль".

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесёт извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще - забуду про этот инцидент, ибо я, в конце концов - не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата и мне с головой хватает чем заниматься В противном случае - гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!" - подчеркнул нардеп.

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента.

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