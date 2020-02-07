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07.02.20 10:02

Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд за попытку дважды пересечь границу Украины, - МВД

На границе с Молдовой была задержана группа граждан России, которая пыталась въехать в Украину под предлогом гастролей. Все иностранцы являются участниками спектакля "Идеальный свидетель".

Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд за попытку дважды пересечь границу Украины, - МВД

Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года, сообщается на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

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"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – добавили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезда на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд за попытку дважды пересечь границу Украины, - МВД 01

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