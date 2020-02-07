Количество инфицированных коронавирусом в Европе превысило 30 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В Германии все случаи, кроме двух, связанные с поставщиком автозапчастей Webasto, штаб-квартиру которого неподалеку от Мюнхена посетил китайский коллега. Среди инфицированных двое детей.

Британские власти подтвердили третий случай заражения в стране, заявив, что пациент заразился вирусом не в Великобритании.

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В Италии 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане, где он жил. Он был одним из 56 итальянцев, прибывших в страну в понедельник на итальянском самолете ВВС из Китая.

От заражения коронавирусом с начала эпидемии в Китае умерли 636 человек. Вылечились от вируса 1543 человека.