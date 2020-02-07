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07.02.20 10:15

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, - Бородянский

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.

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Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

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