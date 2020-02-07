Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила глава Минобразования Анна Новосад, комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов канала "1+1" Алены Еремеевой.

"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется 1 + 1, но вот это вот "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке" - это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости", - сообщила министр.

"Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", - это расписаться в собственной неполноценности. Казалось, последнее мы уже как-то победили. Но нет...", - добавила Новосад.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

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