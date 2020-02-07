Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать. "У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - добавил он.

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Руководитель ведомства подчеркнул, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами.

"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - подчеркнул Бородянский.

Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.