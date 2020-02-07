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07.02.20 11:00

"Нам необходимо снимать сериалы на украинском языке", - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что в Украине необходимо снимать сериалы на украинском языке.

"Нам необходимо снимать сериалы на украинском языке", - Бородянский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В то же время министр отметил, что не в курсе недавнего скандала вокруг языка сериалов на одном из украинских телеканалов, и его ответ не в контексте этой ситуации.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

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