За год цена на газ для населения снизилась на 25%, - Оржель. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

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"О том, как удалось решить вопрос с ценой на газ. Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку по территории Украины в Европу газа. Как результат - вышло. Это дало нам возможность обеспечить уменьшение цены на газ для наших украинских потребителей в отношении январь к январю на 25%", - рассказал Оржель.

Однако, по его словам есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф.

"Есть необходимость инвестиционных вложений в энергетическую инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Учитывая такие факторы, которые нам позволяли уменьшать цену, мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления основных фондов и инфраструктуры", - добавил Оржель.

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