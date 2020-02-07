Негативные последствия укрепления гривни будут краткосрочными, - НБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

"В 2019 году гривня существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривни за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом для Украины является новым явлением", - говорится в отчете.

Отмечается, что опыт других стран, которые снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, свидетельствует, что "негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике, являются преимущественно краткосрочными".

"С одной стороны, укрепление гривни стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня 5%±1 п.п. Именно устойчивая и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, ведь закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивания сбережений. С другой стороны, укрепление гривни объясняет снижение доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета. Однако такие последствия также не являются однозначными", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что улучшилась и конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы, важно учитывая значительные объемы трудовой миграции.

Ревальвация гривни вместе со взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения соотношения государственного долга к ВВП. Это, в свою очередь, влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, суверенные рейтинги страны. Как следствие, снизилась стоимость обслуживания нового долга и улучшилась его валютная структура.

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