Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США

По словам координатора украинской делегации Павла Унгуряна, в этом году мероприятие посетили 3500 делегатов со всего мира, "Украинская же делегация во молитвенном завтраке США была значительно меньше, чем в предыдущие годы". Среди известных гостей из Украины молитвенный завтрак также посетил экс-председатель Верховной Рады Украины, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.



Накануне молитвенного завтрака Александр Турчинов провел серию встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, где собеседники обсудили вопросы поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией и продвижения нашего государства на пути реформ.



В своем комментарии после молитвенного завтрака Координатор Всеукраинского Собора напомнил, что традиция молитвенных завтраков, где собираются вместе политики из разных политических партий, государственные и религиозные деятели "началась в трудные времена Второй мировой войны и продолжается по сегодняшний день".



"Эта традиция собираться для совместной молитвы является свидетельством того, что кроме политических и корпоративных интересов у людей есть еще и высшие приоритеты, основанные на вечном Евангелии и, когда страна развивается в соответствии с ними, она может действительно стать великой. Примером для этого являются Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Александр Турчинов.



По его словам, центральным выступлением молитвенного завтрака было обращение Президента США Дональда Трампа, провозгласившего очень важные вещи: "Обеспечение религиозной свободы в США, права детей на рождение, возвращение изучения Библии в школах и другие инициативы, которые зал поддерживал аплодисментами".



"При такой положительной прохристианской программе есть реальная перспектива победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах", - отметил Александр Турчинов.



Координатор Всеукраинского Собора отметил, что в Украине так же, как и в США, и многих странах мира, ежегодно проходят молитвенные завтраки, где собираются политики, государственные, общественные и религиозные деятели "для совершения совместной молитвы и определения общих духовных ценностей".



"В Украине уже сложилась определенная традиция молитвенных завтраков и не только на уровне Киева, она охватывает почти все регионы и областные центры. Это дополнительное свидетельство того, что Украина есть и будет христианским государством. Путь, определенный Христом, является путем для настоящей победы и величия нашего государства", - резюмировал Александр Турчинов.