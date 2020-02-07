Консула Украины в Молдове отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в изнасиловании 17-летней девушки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на молдавский портал СП, в распоряжении которого есть комментарий украинского Министерства иностранных дел Украины.

Изнасилование 17-летней девушки в Бельцах произошло 4 февраля, в преступлении подозреваются двое мужчин (37 и 38 лет). СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что в их числе - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, поскольку у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Как пишет издание, украинское ведомство сообщило, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ сообщило Посольству Украины о том, что правоохранительные органы Молдовы ведут следствие. В нем они проверяют заявление, "поступившее от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении неё преступления консулом Украины в г. Бельцы".

"Молдавская сторона выразила просьбу, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдовы на время проведения следственных действий. Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей", - сообщило ведомство.

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О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.

Вместе с тем, посольство Украины сообщило молдавскому изданию, что работник консульства в Бельцах не задержан, обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены и его причастность к инциденту выясняется.

"Информация о якобы причастности сотрудника консульства Украины к этому инциденту проверяется, устанавливаются все обстоятельства. В данный момент он не задержан и обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены. До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, мы ничего не можем комментировать", - сказали в пресс-службе посольства Украины в Молдове.