Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", - отметил Гончарук.

По его словам, из-за плохого экономического положение шахт уголь, который они добывают, - неконкурентный, а сами шахты убыточные. Это и является причиной задолжености по зарплатам шахтерам.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обещал шахтерам решить проблемы угольной отрасли, задолженностей по зарплатам и перспектив работы шахт.

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