Часть полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" денег будет направлена на дороги, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, такое предложение Президента Владимира Зеленского прокомментировал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Ранее было анонсировано, что в этом году будет отремонтировано и построено рекордное количество километров дорог. Говорилось о нескольких источниках финансирования процесса превращения направлений в дороги", - напомнил он.

В частности, в Дорожном фонде уже заложено 31,5 млрд грн для "Укравтодора" и 22 млрд грн для областных администраций на ремонт дорог. Кроме того, около 20 млрд грн будет привлечено под гарантии государства от коммерческих организаций.

"И вот три. Часть полученных от "Газпрома" денег будет направлена на дороги тоже", - заявил советник премьера.

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"Но и это еще не все. Деньги международных финансовых организаций на дороги "Укравтодора", а это порядка 700 млн евро, подписанных уже. Это четыре. И проект ЕБРР - 300 млн евро на дороги категории Т в нескольких областях. Это пять. Да, все средства международных финансовых организаций - это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще", - пообещал Голик.

"Дико сложно стартовать по всем направлениям одновременно, в ситуации, когда ранее система больше симулировала, чем делала, но если мы хотим хорошие дороги и быстро, нужно делать именно то, чего никто никогда ранее не делал. При этом – быстро", - подчеркнул он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, как Укравтодор сможет привлечь около 20 млрд грн на ремонт дорог под государственные гарантии.