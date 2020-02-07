"Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу зарплат. Расставлю точки над "і". Президент поручил, попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядет зарплаты на публичной службе. Мы это сделали. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, то есть сотрудника правительства, будет привязана к средней зароботной плате в Украине", - рассказал премьер.

По его словам, 3-5 средних заработных плат - тот объем, который сегодня считаю возможным платить в Кабмине.

"При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Это адекватные условия, которые мы считаем нормальными. Мы согласовали эту позицию с президентом", - добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

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