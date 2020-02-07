В студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят рынок земли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994), Витольд Фокин, Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение), Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007), Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа", Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина", Николай Сольский, народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли, Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", Даниил Пасько, Председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.