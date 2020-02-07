Адвокаты Дугарь принесли в Офис Генпрокурора новые доказательства ее непричастности к убийству Шеремета

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал на брифинге в пятницу возле Офиса генпрокурора адвокат Николай Ореховский.

"Мы подали ходатайство на имя заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, потому что именно по его решению следствию было предоставлено еще время проверять доказательства алиби, в том числе, Яны Дугарь, которые предоставлялись стороной защиты", - заявил он.

Он отметил, что в декабре 2019 года по инициативе стороны защиты была проведена психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа.

"Полученные результаты позволяют сделать вывод, что свидетельства Дугарь о том, что она не осуществляла какую-либо слежку за передвижением Павла Шеремета, соответствуют содержанию следов в ее памяти. 99,9%, что она не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства Павла Шеремета", - указал Ореховский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - известные украинцы записали клип в поддержку арестованных по делу убийства Шеремета. ВИДЕО

Адвокат также утверждает, что пять свидетелей во время допроса стороной защиты непосредственно в ходе судебного заседания, который был разрешен судьей Печерского райсуда Киева, подтвердили алиби Дугарь.

Кроме того, защита подвергает сомнению проведенные в ходе следствия экспертизы и их выводы. "Рост Яны Дугарь существенно отличается о роста той девушки, которая зафиксирована на тех видео в июле 2016 года и которую называют "разведчицей", - подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокатам Дугарь отказали в отводе судьи