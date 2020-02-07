Полицейские на Одесчине не позволяли вывезти потерпевшего в больницу на операцию, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В ходе следствия установлено, что полицейские намеренно силой препятствовали в течение нескольких часов вывозу из районной в областную больницу лица, находившегося в крайне тяжелом состоянии и требовавшего немедленного хирургического вмешательства.

Полицейские объясняли свои действия якобы необходимостью отобрать образцы крови для оценки состояния опьянения. При этом, врачи сообщили им, что образцы уже были отобраны в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось.

Такое объяснение не удовлетворило полицейских, они сначала не позволяли врачам вывести пострадавшего из реанимационного отделения, затем в течение нескольких часов не позволяли скорой выехать за пределы больницы, и в конце концов применяя физическую силу вытащили его из скорой, одели наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно отобрать у пострадавшего кровь для анализа.

Учитывая продолжительность таких действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, опираясь на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой неоказание медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельствах является пыткой, такие действия сотрудников полиции были квалифицированы прокурорами Офиса Генерального прокурора именно как пытки.

В случае установления судом вины указанных сотрудников полиции в совершении этого преступления им грозит наказание виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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