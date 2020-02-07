Введение пошлины повлечет за собой подорожание дизтоплива на 3 грн 90 коп. за 1 литр, - Марунич

В Украине может подорожать стоимость дизельного топлива и газа на заправках, если будет введена пошлина на импорт этих видов товаров, сообщает "5 канал".

Пошлина составит 8,5% в текущем этом году и вырастет до более чем на 25% в 2024-м. Таким образом, цена на дизель вырастет на 3 грн 90 коп. за 1 литр.

По данным сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, такое положение дел может быть выгодным для отдельных производителей.



"Я бы на месте правительства по крайней мере, существенно задумался бы. Не исключено, что речь идет о том, что оно также действует в интересах внутреннего производителя. У нас это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Как нам известно, он контролируется структурами господина Коломойского. Вот здесь такие опасные вещи идут. Но за все эти, так сказать, небольшие презенты для господина Коломойского, в конце концов заплатит потребитель ", - заявил Марунич.

При этом, по его словам, последствия роста пошлины лягут на плечи конечных потребителей - рядовых украинцев.

"Дополнительное подорожание горюче-смазочных материалов ни к чему хорошему не приведет. Честно говоря, я не совсем понимаю логику правительства. К сожалению, можем иметь и явления дефицита на внутреннем рынке с соответствующим ростом цены. В конце концов, платит конечный потребитель, понимаете? Вот и вся история. Это не правительство платит эти деньги", - подчеркнул эксперт.



Кроме того, подорожание топлива повлияет на общий уровень инфляции. Могут еще больше подорожать другие социально значимые товары, передает издание.