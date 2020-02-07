ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 г. не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 г. для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

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В ГБР также напомнили, что согласно ст. 139 УПК Украины, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомлении с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.





Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.