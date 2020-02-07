Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.02.20 14:37

Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, которые заблокировали работу Верховной Рады, слетел ряд социальных законопроектов.

Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очень много важных социальных законопроектов слетели с плана рассмотрения. И еще послетают. Например, выполнение требований по выплате заработных плат шахтерам. Ну, пусть ОПЗЖ затем в своих родных округах объясняют людям, почему они имеют такие высокие долги по зарплатам. Это их будет позиция, я сам хочу посмотреть, как они будут отдуваться. Там еще есть законопроект о детях войны, дополнительный законопроект по добровольцам", - заявил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не будем ни с кем договариваться о снятии поправок по рынку земли: с террористами не торгуемся, - "слуга народа" Арахамия

Он добавил, что также будут "лежать в долгом ящике" законопроекты об изменениях в Конституцию, потому что "кому-то хочется поиграть в спектакль".

"Мы будем играть в спектакль, пока у них не закончится терпение. У нас все нормально", - сказал Арахамия.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100