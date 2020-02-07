Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очень много важных социальных законопроектов слетели с плана рассмотрения. И еще послетают. Например, выполнение требований по выплате заработных плат шахтерам. Ну, пусть ОПЗЖ затем в своих родных округах объясняют людям, почему они имеют такие высокие долги по зарплатам. Это их будет позиция, я сам хочу посмотреть, как они будут отдуваться. Там еще есть законопроект о детях войны, дополнительный законопроект по добровольцам", - заявил Арахамия.

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Он добавил, что также будут "лежать в долгом ящике" законопроекты об изменениях в Конституцию, потому что "кому-то хочется поиграть в спектакль".

"Мы будем играть в спектакль, пока у них не закончится терпение. У нас все нормально", - сказал Арахамия.