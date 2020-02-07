ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам по делу о выдворении Саакашвили из Украины в 2018 году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года", - говогрится в сообщении.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.