Зеленский прибыл в Италию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Начался визит Президента Украины Владимира Зеленского в Итальянскую Республику", - сказано в сообщении.

Отмечается, что глава государства проведет встречи с Президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

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Как сообщалось ранее, программой визита также предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска, которая должна состояться 8 февраля. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.