Более 13 тыс. украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

Отмечается, что польские пограничники провели более 26,7 тыс. проверок законности проживания, охвативших более 61,3 тыс. иностранцев. Нарушение обнаружили у 26,6 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году функционеры Пограничной службы Польши провели 15,8 тыс. таких проверок, охвативших 36 тыс. иностранцев.

4 094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работали в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы - 13,3 тыс., грузины - 476, молдаване - 326 и белорусы - 243.

Напомним, по данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, украинцы все чаще ездят в Польшу, а все меньше в Россию.

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