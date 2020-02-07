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07.02.20 15:38

14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры

Получение паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода) сейчас являются отдельными процедурами.

паспорт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Министерстфо цифровой трансформации.

"Это означает, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ, и в Государственную фискальную службу, и тратить свое время на очереди. Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году", - говорится в сообщении.

14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

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14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры 01

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