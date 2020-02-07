Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.02.20 15:40

НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник

В Национальное антикоррупционное бюро передали на дорасследование почти 200 уголовных дел от Генпрокуратуры, после окончания полномочий следствия.

сытник

Об этом сообщил директор ведомства Артем Сытник на пресс конференции по случаю презентации итогов работы ведомства во втором полугодии 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких месяцев в НАБУ передали почти 200 уголовных производств от ГПУ. Это более чем 22 000 томов", - сказал он.

Сытник добавил, что среди этих дел более 100 - это экономические дела Майдана, пишет depo.ua. По его словам в этих делах фигурирует 110 подозреваемых, 74 из них находятся в розыске, а сумма убытков достигает 20 млрд грн.

Читайте также: НАБУ делает все, чтобы дело "Роттердам +" как можно быстрее попала в суду- Сытник

"Мы получили большую нагрузку. Сейчас ведем коммуникацию с Генпрокурором, чтобы понять, как быстро и качественно расследовать это, чтобы общество наконец-то получило ответ, что же произошло с Майданом", - резюмировал Сытник.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100