Эвакуация из Китая: Украина ведет переговоры с правительством КНР

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР",- сказал он.

По словам Кузина, детали перевозки будут объявлены на брифинге в понедельник.

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Ранее часть украинцев покинули Китай рейсами авиакомпании МАУ. Последний из них состоялся 4 февраля, этим рейсом на родину вернулись 203 гражданина Украины. После этого авиакомпания прекратила рейсы в Китай до изменения эпидемиологической ситуации в этой стране.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.